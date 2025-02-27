Названа предварительная причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Причиной смерти актрисы Мишель Трахтенберг могло стать отторжение организмом пересаженной ей ранее печени.

Об этом пишет газета New York Post.

«Предполагается, что её организм мог отторгнуть пересадку печени», — говорится в публикации.

Известно, что в прошлом году Трахтенберг перенесла операцию по пересадке этого органа.

По данным источников издания, именно поэтому она умерла по естественным причинам.

Умерла звезда «Сплетницы» и «Евротура» Мишель Трахтенберг

В газете, ссылаясь на правоохранителей, указали на то, что смерть артистки не выглядела подозрительной, но окончательная причина гибели будет известна после проведения судмедэкспертизы.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса Мишель Трахтенберг умерла на 40-м году жизни.