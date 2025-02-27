Госсекретарь США назвал единственную угрозу для НАТО
Государственный секретарь США Марко Рубио назвал единственной угрозой для НАТО наличие внутри военного блока стран, которые имеют слабые армии.
Так в интервью Fox News он прокомментировал слова потенциального канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что НАТО в нынешнем виде находится под угрозой из-за США.
«Моя реакция такова: НАТО не в опасности. Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это тот факт, что у нас есть союзники по НАТО, у которых едва ли есть военные силы или чьи военные силы не очень боеспособны, потому что они 40 лет не тратили на это никаких денег», — сказал Рубио.
Он указал, что страны в Западной Европе очень богаты и у них «много денег», поэтому они должны заниматься инвестициями в свою национальную безопасность.
Рубио раскрыл планы США на союз России и Китая
13 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что жителям стран — членов Европейского союза придется учить русский язык, если они не начнут выделять больше денег на военные нужды.