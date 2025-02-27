Франция захотела участвовать в переговорах между США и Украиной по недрам

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo заявил, что Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной.

Лекорню уточнил, что Париж хочет участвовать в переговорах в увязке с вопросами урегулирования российско-украинского конфликта. Он уточнил, что Франция не ищет компенсации от Украины.

«Наша система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для нашей системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперёд. Я попросил [президента Франции Эммануэля] Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами», — пояснил Лекорню.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что украинское правительство одобрило заключение договора о совместном создании с Соединенными Штатами инвестиционного фонда восстановления страны.

26 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной не будет включать в себя пункты о гарантиях безопасности, поскольку Киеву нужны гарантии не только от Вашингтона.