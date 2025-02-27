На Западе США назвали ненадежным союзником для Европы

Европе больше нельзя считать Соединенные Штаты Америки надежным союзником. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

На Западе США назвали ненадежным союзником для Европы
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По словам действующих и бывших западных дипломатов, после шагов президента США Дональда Трампа в сторону России, угроз введения пошлин против союзников по НАТО и разговоров о приобретении Гренландии европейские и другие демократические правительства приспосабливаются к реальности, согласно которой США больше нельзя считать надежным союзником.

«Политика этой администрации представляет собой фундаментальный сдвиг», — заявил почетный профессор Боннского университета и бывший высокопоставленный американский дипломат, много лет проработавший в Германии, Джеймс Бинденагель.

Он подчеркнул, что утрата доверия к США создает вакуум, который будет заполнен сотрудничеством между Москвой, Пекином, Пхеньяном и Ираном. Профессор также отметил, что отход Трампа от Европы создает для Пекина возможность попытаться еще больше вовлечь Европу в свою орбиту.

Ранее стало известно, что администрация Трампа не намерена оказывать давление на Россию и Китай в вопросе их внутренней политики. Уточняется, что данный шаг поспособствует разрядке отношений между странами.