На Западе США назвали ненадежным союзником для Европы

Европе больше нельзя считать Соединенные Штаты Америки надежным союзником. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам действующих и бывших западных дипломатов, после шагов президента США Дональда Трампа в сторону России, угроз введения пошлин против союзников по НАТО и разговоров о приобретении Гренландии европейские и другие демократические правительства приспосабливаются к реальности, согласно которой США больше нельзя считать надежным союзником.

«Политика этой администрации представляет собой фундаментальный сдвиг», — заявил почетный профессор Боннского университета и бывший высокопоставленный американский дипломат, много лет проработавший в Германии, Джеймс Бинденагель.

Он подчеркнул, что утрата доверия к США создает вакуум, который будет заполнен сотрудничеством между Москвой, Пекином, Пхеньяном и Ираном. Профессор также отметил, что отход Трампа от Европы создает для Пекина возможность попытаться еще больше вовлечь Европу в свою орбиту.

Ранее стало известно, что администрация Трампа не намерена оказывать давление на Россию и Китай в вопросе их внутренней политики. Уточняется, что данный шаг поспособствует разрядке отношений между странами.