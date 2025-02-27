Страны ЕС на саммите 6 марта обсудят гарантии безопасности Украины

Лидеры стран ЕС на экстренном саммите 6 марта обсудят европейские гарантии безопасности Украины и суверенные оборонительные меры. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в открытом письме - приглашении на встречу лидерам ЕС, которое опубликовала его пресс-служба.

Участники рассмотрят "европейскую оборону" с целью "принять первые решения на краткосрочную перспективу, чтобы Европа могла стать более эффективной и лучше подготовленной для ответа на нынешние и будущие вызовы безопасности", отметил Кошта.