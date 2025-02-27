Нацсовет по ТВ будет блокировать российскую музыку на Украине

На территории Украины будут блокировать российскую музыку. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили украинские СМИ.На Украине набрала необходимое количество подписей петиция о запрете русскоязычной музыки на стриминговых платформах. Авторы петиции считают, что такая музыка вредит украинской идентичности и финансирует Россию. Это происходит на фоне ужесточения политики по ограничению использования русского языка в стране, передает РИА Новости.Однако не все с этим согласны. Например, пленный солдат ВСУ Денис Откаленко признался, что, несмотря на запрет, слушал российскую музыку.

Нацсовет по ТВ будет блокировать российскую музыку на Украине
© РИА Новости

Это не единственные случаи русофобии на Украине. Так, власти Одессы 17 января согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около памятника русскому поэтому Александру Пушкину. Свое решение в городской администрации мотивировали тем, что дерево оказалось в перечне объектов, которые якобы отражают некий российский имперский дух и захватническую политику.

До этого депутаты городского совета Одессы проголосовали за снос памятника Пушкину на Приморском бульваре. Монумент находится под охраной ЮНЕСКО. Он был установлен в 1889 году.

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