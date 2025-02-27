На территории Украины будут блокировать российскую музыку. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили украинские СМИ.На Украине набрала необходимое количество подписей петиция о запрете русскоязычной музыки на стриминговых платформах. Авторы петиции считают, что такая музыка вредит украинской идентичности и финансирует Россию. Это происходит на фоне ужесточения политики по ограничению использования русского языка в стране, передает РИА Новости.Однако не все с этим согласны. Например, пленный солдат ВСУ Денис Откаленко признался, что, несмотря на запрет, слушал российскую музыку.

Это не единственные случаи русофобии на Украине. Так, власти Одессы 17 января согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около памятника русскому поэтому Александру Пушкину. Свое решение в городской администрации мотивировали тем, что дерево оказалось в перечне объектов, которые якобы отражают некий российский имперский дух и захватническую политику.

До этого депутаты городского совета Одессы проголосовали за снос памятника Пушкину на Приморском бульваре. Монумент находится под охраной ЮНЕСКО. Он был установлен в 1889 году.