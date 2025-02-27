Верховный суд США пошел Трампу на уступку

Верховный суд США удовлетворил просьбу администрации американского президента Дональда Трампа о переносе крайнего срока размораживания иностранной помощи.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Председатель Верховного суда США Джон Робертс временно приостановил исполнение требования федерального судьи о возобновлении администрацией Трампа выплат иностранной помощи на сумму около двух миллиардов долларов до следующей недели (...). Его распоряжение не разрешает спор, но дает вышестоящей судебной инстанции время рассмотреть заявление администрации о том, что нижестоящий суд превысил свои полномочия», — передает издание.

Ранее федеральный судья обязал администрацию президента США разморозить иностранную помощь в течение двух дней. Отмечается, что в середине февраля суд уже давал указания администрации Трампа возобновить выплаты, однако никаких действий за этим не последовало.

Суд в США обязал администрацию Трампа возобновить иностранную помощь

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Трампа «затаскали по судам», пытались выставить в роли преступника, но обвинения в его адрес не подтвердились.