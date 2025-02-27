На Западе объяснили, зачем Зеленскому соглашение с США

Владимир Зеленский стремится подписать соглашение о ресурсах с США, так как рассчитывает таким образом сохранить свою легитимность в глазах американской администрации. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, пишет РИА Новости.

12 февраля министр финансов США Скотт Бессент передал Владимиру Зеленскому в Киеве текст соглашения о полезных ископаемых. Однако тот не подписал первую версию проекта ни во время переговоров с Бессентом, ни позднее в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Но накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что Соединенные Штаты и Киев «очень близки к финишной черте» в плане заключения сделки об освоении ресурсов Украины.

Гленн Дизен уверен, что Зеленский изо всех сил цепляется за власть и за свой режим, что заставляет его идти на такую сделку с Вашингтоном.

«Подписанием этого договора с Трампом он надеется на то, что это восстановит его легитимность и предотвратит стремление США заменить его на кого-нибудь более податливого», - пояснил он в интервью на платформе Rumble.

При этом эксперт уверен, что США это соглашение нужно отнюдь не для помощи Украине. Сделка носит исключительно экономический характер.

«Я думаю, что это очень темная глава для Украины», - констатировал профессор.

Ранее Трамп и Зеленский вступили в заочный спор. Президент США заявил о необходимости провести на Украине выборы, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента. Зеленский же назвал слова Трампа дезинформацией.

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Также он отказался признавать долги Украины перед США и назвал «несерьезным разговором» предложение предоставить доступ к половине украинских минералов. Трамп в ответ назвал Зеленского «диктатором без выборов» и посоветовал ему «действовать быстро, иначе у него не останется страны».