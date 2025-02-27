В Эстонии обратились с призывом к Евросоюзу

Евросоюзу стоит усилить санкционное давление на Россию в преддверии новых российско-американских переговоров.

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Такое заявление сделал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает РИА Новости.

«Мы должны оказать экономическое и санкционное давление на Россию, чтобы гарантировать, что у Москвы не будет лучшей переговорной позиции. Если Россия, а затем и США захотят говорить о Европе и Украине, невозможно принимать решения без нашего согласия», — заявил Цахкна.

Он добавил, что при наличии сильной переговорной позиции у Украины, США будут вынуждены прислушаться и к голосу Евросоюза за столом переговоров. Помимо этого, Цахкна заявил, что снятие санкций и возвращение замороженных российских активов находятся в руках ЕС, а не США.

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Ранее сообщалось, что ЕС ищет способ изъять часть замороженных активов Центробанка России на восстановление Украины после окончания конфликта. Сумма может пойти в зачет обязательств Москвы по возмещению Киеву ущерба.