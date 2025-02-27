Потерявшийся в горах Китая турист выжил, питаясь зубной пастой

Молодой человек 10 дней выживал в горах на северо-западе Китая, питаясь зубной пастой и снегом. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По информации издания, 8 февраля 18-летний Сунь Лян в одиночку отправился в путешествие в горы Циньлин в провинции Шэньси. Через два дня, когда все электронные устройства китайца разрядились, он понял, что заблудился. Пытаясь выбраться обратно молодой человек пошел вниз по течению ручья, несколько раз упал и сломал правую руку. Тогда он решил остаться на месте и спрятался от сильных ветров за большим камнем, соорудив себе импровизированную кровать из сухой соломы и листьев.

В то же время его родственники обратились к спасателям, которые выдвинулись на поиски пропавшего. Обнаружить молодого человека удалось 17 февраля — когда поисковики разожгли костер, он почуял запах дыма и позвал на помощь.

Отмечается, что путь Ао-Тай, по которому хотел пройти китаец, имеет протяженность в 170 км. Он соединяет горы Ао и Тайбай и считается одним из пяти самых сложных пешеходных туристических маршрутов в Китае.