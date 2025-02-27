В Бразилии сообщили об отсутствии планов по расширению БРИКС

На повестке бразильского председательства в БРИКС не стоит вопрос о расширении объединения.

«Расширение было в последние два председательства (ЮАР и России). Кроме того, за время российского председательства 12 стран были приглашены присоединиться в качестве стран-партнёров», — приводят «Известия» слова официального представителя МИД Бразилии Жоэла Сампайо.

Он уточнил, что на данный момент согласились девять стран, ещё три не дали окончательного ответа.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ными пошлинами за попытки создать альтернативу доллару в международной торговле.