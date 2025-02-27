USAID потратило миллионы на украинские ковры и «машину для солений»

Агентство США по международному развитию (USAID) потратило миллионы долларов из средств налогоплательщиков на украинскую «машину для солений», ковры украинских дизайнеров и аксессуары для домашних животных. Об этом рассказал портал The Federalist.

Команда американского сенатора, республиканки Джони Эрнст проанализировала траты USAID и обратила внимание на серию грантов, которые направлялись украинскому бизнесу в рамках Программы конкурентоспособной экономики (CEP) и инвестиций в устойчивость бизнеса.

В числе этих трат оказался грант на 300 тысяч долларов на «приложение для отслеживания домашних животных», около 300 тысяч долларов для «производителя ошейников для собак» и еще около 109 тысяч долларов для «производителя упаковки для кормов для домашних животных».

Также в общей сложности около 733 тысяч долларов получили украинские компании по производству женской одежды, «поставщики современного трикотажа», «бренд люксовой свадебной одежды» и «площадка дизайнерских изделий ручной работы». Украинский «производитель ковров по индивидуальному заказу» получил около двух миллионов долларов от USAID, а два украинских производителя мебели получили 114 тысяч и 91 тысячу долларов соответственно.

Кроме того, USAID выделило 94 тысяч долларов украинскому производителю приправ, производитель солений получил около 148 тысяч долларов, производитель органического кофе и чая - 255 тысяч долларов, а «компания по производству фруктового чая» - 104 тысячи долларов.

USAID также направило «компании по производству специального печенья и кондитерских изделий» около 678 тысяч долларов США, и еще около 319 тысяч - украинскому мясокомбинату.

«Американский народ финансировал экстравагантные торговые миссии и поездки украинских предпринимателей на кинофестивали и недели моды в гламурных столицах Европы и за ее пределами», - так эти гранты прокомментировала сенатор Эрнст.

Ранее президент США Дональд Трамп приостановил программы USAID на 90 дней, передал агентство под управление Госдепа и начал расследование работы USAID. К концу 90-дневного срока новая администрация должна будет определить, соответствуют ли эти программы целям политики Трампа.

Трамп утверждает, что из USAID и других государственных агентств были украдены миллиарды долларов, большую часть из которых получили СМИ за «фейковые новости». По словам президента США, украденные деньги поступали СМИ «в качестве «взноса» за создание хороших историй о демократах». Позже глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что USAID будет ликвидировано.