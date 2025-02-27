Премьер Британии выдвинет ключевое требование Трампу по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребует от президента США Дональда Трампа обеспечить прикрытие европейским войскам на Украине как ключевое условие окончания вооруженного конфликта.

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Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Меня беспокоит, если будет прекращение огня без бэкстопа (...) Мы сыграем свою роль, и я ясно дал понять, что нам понадобится какая-то поддержка со стороны США», — сказал премьер Британии.

Предполагается, что в ходе встречи политиков, которая состоится 27 февраля, Стармер обозначит Трампу готовность Великобритании переложить на себя обязательства по Украине. После глава британского правительства проведет встречу с европейскими политиками 2 марта, где раскроет детали встречи с американским лидером о том, как континент обеспечит гарантии.

В Европе заявили об угрозе власти на Украине

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо добиться мира на Украине «как можно быстрее». Российский лидер подчеркнул, что Москва заинтересована в превращении Киева в дружественного соседа. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта.