На Западе назвали встречу Макрона с Трампом пустой тратой времени

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Вашингтон не получил от своего американского коллеги заверений по гарантиям безопасности США для Украины.

Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников и дипломатов.

«[Макрон] заявил, что Трамп не дал никаких четких обещаний относительно гарантий со стороны США. Таким образом, стратегическая неопределенность в этом вопросе действительно сохраняется», — отметил собеседник издания.

Высокопоставленный европейский чиновник, принимавший участие во встрече глав государств, назвал ее пустой тратой времени. По словам другого источника, в результате переговоров Трампа и Макрона стало понятно, что Европа теперь в одиночестве.

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Ранее американский лидер заявил, что гарантии безопасности Украине будет предоставлять Европа, в то время как США не будут предлагать Киеву значительных гарантий.