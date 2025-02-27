Politico рассказал об итогах поездки Макрона в США

Президент Франции Эммануэль Макрон напрасно ездил в США, потому что он не получил конкретных ответов по американским гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на официальные лица и дипломатов Европейского Союза.

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По словам собеседника издания, Макрон заявил, что американское руководство не давало никаких четких обещаний относительно «бэкстопа», поэтому стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется. Французский лидер посчитал, что переговоры в США были пустой тратой времени.

В Вашингтоне заявили, что не планируют предоставлять гарантии безопасности Киеву сверх уже оговоренных. В Соединенных Штатах будут добиваться того, чтобы такие шаги предприняли страны Европы, при этом американского военного присутствия на Украине не предусматривается.

Визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе»

Несмотря на неудачную поездку Макрона, в Евросоюзе продолжают надеяться на поддержку США, которая может включать в себя разведывательные операции, противовоздушную защиту и логистическую поддержку военных перевозок, говорится в статье.

26 февраля британский журнал The Economist сообщил, что Франция и Великобритания планируют развернуть свои военные контингенты на Украине не на линии боевого соприкосновения, а в городах, портах, украинских атомных электростанциях и других объектах инфраструктуры.