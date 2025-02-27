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"Уже мешает": в Раде раскрыли, кто свергнет Зеленского

Президент Украины Владимира Зеленского отстранят от власти его же соратники, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись депутата в Telegram-канале.

"Его (Зеленского — Прим. ред.) снесут те, кто сейчас вокруг него, потому что он им уже мешает тикать (Убегать. — Прим. ред.) с награбленным", — написал он.

Дубинский добавил, что в близком окружении Зеленского понимают, что должны разобраться с ним раньше, чем вскроются объемы разграбленных ими средств.

Пресс-секретарь сына Трампа объяснил появившиеся в Сети слова о России

Пресс-секретарь Эндрю Сурабиан заявил, что недавнее заявление сына президента США Дональда Трампа-младшего об Украине не соответствует действительности, пишет РИА Новости со ссылкой на запись пресс-секретаря на странице в соцсети Х.

"Это на 100 процентов недостоверный звук, сгенерированный искусственным интеллектом", — написал Эндрю Сурабиан.

По его словам, аудиозапись с похожим голосом была сгенерирована искусственным интеллектом, а сказанные слова не принадлежат сыну американского президента.

СМИ: Верховный суд разрешил Трампу пока не продолжать иностранную помощь

Администрация президента Дональда Трампа получила разрешение Верховного суда США пока не продолжать выплаты по программам иностранной помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Суд приостановил исполнение постановления окружного судьи до рассмотрения доводов сторон по существу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окружной суд дал администрации Трампа время до конца месяца для возобновления иностранной помощи.

Глава МИД Турции назвал предложение Трампа по Газе "затмением разума"

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция не может принять предложение президента США Дональда Трампа по переселению жителей Газы. По его мнению, это "затмение разума", пишет РИА Новости со ссылкой на Al Jazeera Arabic.

"Конечно, это неприемлемое предложение. Его не следует воспринимать слишком серьезно. Наша позиция здесь ясна. Мы не можем принять такое предложение. Отношение Египта понятно. Отношение Иордании понятно. Отношение стран Персидского залива понятно. Отношение арабских стран, исламского мира понятно. Мира в целом, Европейского союза. Другими словами, в мире есть, наверное, две страны, которые защищают это (предложение). Одна - Америка, другая - Израиль. Кроме того, весь остальной мир против этого. Это затмение разума", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью Al Jazeera Arabic.

Кандидат в президенты Польши унизил во Львове Украину

Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен, раскритиковал решение властей Львова восстановить музей Романа Шухевича за счет выделенных Варшавой средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на Konfederacja.pl.

"И вот во время войны 1 января 2024 года этот музей был разрушен <…>, и теперь польское правительство направляет Украине деньги на восстановление Львова. А что украинцы восстанавливают во Львове? Памятник преступлению, в результате которого погибло 100 тысяч человек. Поляки", — сказал политик.

На опубликованной в Сети записи Славомир Ментцен, во время посещения Львова, раскритиковал решение местных властей, а также напомнил, что Шухевич был ответственным за Волынскую резню и смерть ста тысяч поляков.