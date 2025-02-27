В ЕС возмутились отправкой опасных «вечных химикатов» на Украину

Члены Европарламента (ЕП) от Швеции Йонас Шёстедт и Ханна Гедин возмутились ситуацией с отправкой на Украину опасных перфторалкильных и полифторалкильных соединений (ПФАС) — так называемых «вечных химикатов». О «позорных» действиях европейских компаний депутаты сообщили в своем письме к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

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«Это кажется невероятным, но, несмотря на войну, европейские фирмы сейчас пользуются дефицитом на Украине, отправляя в страну экологически вредные вещества. Вредные и разрушающие окружающую среду "вечные химикаты" ПФАС — в данном случае, разновидность ПФОК — поставляются на Украину, хотя в настоящее время они запрещены в ЕС. В основном речь идет о пенах для пожаротушения, срок годности которых подходит к концу, а также о продуктах гражданского назначения», — пишут они.

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Безопасное уничтожение материалов обходится во много раз дороже, чем их отправка на Украину. Следовательно, дети и взрослые на Украине подвергаются воздействию химических веществ, которые признаны слишком опасными для использования в ЕС. Это позорно и чревато нанесением ущерба Украине, которая и так сильно пострадала от ухудшения состояния окружающей среды в результате войны Йонас Шёстедт, Ханна Гедин члены ЕП от Швеции

Так, депутаты спрашивают, каким образом Еврокомиссия намерена помочь Украине в устранении последствий присутствия подобных химикатов, а также планирует ли она предпринять действия с целью прекращения отправки ПФАС на Украину.

В 2024 году ученые Лейденского университета в Нидерландах обнаружили, что ПФАС связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты проанализировали данные более чем 2,5 тысячи женщин и мужчин в возрасте от 30 до 89 лет. Ученые сосредоточились на трех наиболее распространенных типах ПФАС — перфтороктановой кислоте (ПФОК), перфтороктансульфоновой кислоте (ПФОС) и перфторгексановой сульфоновой кислоте (ПФГСК).

Исследователи доказали связь между концентрацией ПФАС и накоплением вредных липидов, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. К ним относятся холестерин и различные другие соединения, которые являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Величина эффекта зависела от возраста, при этом вредные эффекты ПФАС обычно были сильнее у людей моложе среднего возраста по сравнению с людьми старше среднего возраста.