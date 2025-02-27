ФБР нашла виновных в краже $1,5 млрд у криптобиржи Bybit

Северная Корея несет ответственность за кражу $1,5 млрд у криптовалютной биржи Bybit. Об этом заявило Федеральное бюро расследований США на своем сайте.

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«Корейская Народно-Демократическая Республика ... несет ответственность за кражу примерно 1,5 млрд долларов США виртуальных активов с криптовалютной биржи Bybit 21 февраля 2025 года», — говорится в бюллетене спецслужбы.

Хакеры похитили с криптобиржи Bybit более 1 млрд долларов

Спецслужба назвала группу хакеров, совершивших кражу, TraderTraitor («Трейдер-предатель»).

Участники TraderTraitor действуют быстро и конвертировали часть украденных активов в биткоины и другие виртуальные активы, распределенные по тысячам адресов на нескольких блокчейнах. В ФБР считают, что эти активы будут отмыты и в конечном итоге конвертированы в фиатную валюту, например доллар или евро.

21 февраля Bloomberg сообщил, что активы на сумму $1,46 млрд утекли из Bybit в результате серии подозрительных транзакций. По словам генерального директора биржи Бена Чжоу, киберпреступники взяли под контроль один из оффлайн-кошельков Ethereum Bybit.

Этот взлом стал крупнейшей в мире кражей криптовалюты. Bybit объявила о награде за поимку хакеров, совершивших ее.

Ранее эксперты сообщили о связях взломавших Bybit хакеров с правительством Северной Кореи.