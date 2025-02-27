В США предупредили о войне с Россией после визита Зеленского

Экс-аналитик Джонсон: гарантии безопасности Киеву втянут США в конфликт с Россией

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил предположение в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive, что предоставление Владимиру Зеленскому гарантий безопасности может втянуть США в конфликт с Россией. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп делает «глупые» заявления, когда говорит, что Россия тоже должна пойти на уступки для заключения мирного соглашения по Украине.

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«Нонсенс. Путин вообще никому ничего не должен. Путин и русские не находятся под давлением Запада — они побеждают. Им вообще ничего от нас не нужно», — цитирует Джонсона РИА Новости.

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В The New York Times ранее писали, что администрация Трампа упорно пыталась исключить из сделки с Украиной по природным ресурсам фразы о гарантиях безопасности.

Кроме того, сообщалось, что Трамп переложил ответственность по гарантиям безопасности для Украины на Европу.

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