В США предупредили о войне с Россией после визита Зеленского

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил предположение в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive, что предоставление Владимиру Зеленскому гарантий безопасности может втянуть США в конфликт с Россией. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп делает «глупые» заявления, когда говорит, что Россия тоже должна пойти на уступки для заключения мирного соглашения по Украине.

«Нонсенс. Путин вообще никому ничего не должен. Путин и русские не находятся под давлением Запада — они побеждают. Им вообще ничего от нас не нужно», — цитирует Джонсона РИА Новости.

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В The New York Times ранее писали, что администрация Трампа упорно пыталась исключить из сделки с Украиной по природным ресурсам фразы о гарантиях безопасности.

Кроме того, сообщалось, что Трамп переложил ответственность по гарантиям безопасности для Украины на Европу.