Кандидат в президенты Польши раскритиковал решение властей Львова

Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен во время посещения Львова осудил решение местных властей восстановить музей Романа Шухевича за счет средств, выделенных Варшавой. Об этом сообщило издание Konfederacja.pl.

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Политик напомнил, что Шухевич был командиром Украинской повстанческой армии* (УПА, запрещена в РФ), причастной к Волынской резне. Кроме того, украинский националист был осужден польским судом в межвоенный период, указал Ментцен.

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«1 января 2024 года этот музей был разрушен дроном-камикадзе, и теперь польское правительство направляет Украине деньги на восстановление Львова. А что украинцы восстанавливают во Львове? Памятник преступлению, в результате которого погибло 100 тысяч человек», — раскритиковал Ментцен решение властей Львова.

Политик призвал Украину «положить конец бандеровщине» и прекратить прославление «преступников, совершивших этнические чистки поляков».

Ранее Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил протест в связи с размещением на переданных Варшавой Киеву бронетранспортерах Rosomak флагов УПА. Он потребовал от военного атташе Украины в Варшаве прояснить ситуацию.

*УПА, запрещена в РФ.