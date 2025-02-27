В Европе выявили кризис безопасности после сближения России и США

Страны Евросоюза столкнулись с кризисом в сфере безопасности после того, как произошло сближение позиций России и США. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает телеканал Al Jazeera.

В Европе выявили кризис безопасности после сближения России и США
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«Европа в основном шла по этому пути с США, так развивались ее военные планы. Позже в уравнении не стало Америки. Затем все мобилизованные Европой политические и военные возможности провалились в пропасть», — подчеркнул турецкий министр иностранных дел.

По словам Фидана, когда Соединенные Штаты отошли в сторону, страны ЕС оказались в противостоянии с РФ.

«Несомненно, Европа столкнулась с кризисом безопасности», — констатировал он.

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