В Европе выявили кризис безопасности после сближения России и США

Страны Евросоюза столкнулись с кризисом в сфере безопасности после того, как произошло сближение позиций России и США. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает телеканал Al Jazeera.

«Европа в основном шла по этому пути с США, так развивались ее военные планы. Позже в уравнении не стало Америки. Затем все мобилизованные Европой политические и военные возможности провалились в пропасть», — подчеркнул турецкий министр иностранных дел.

По словам Фидана, когда Соединенные Штаты отошли в сторону, страны ЕС оказались в противостоянии с РФ.