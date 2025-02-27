Посол РФ в Оттаве заявил, что Трамп хочет не развалить НАТО, а укрепить альянс

Президент США Дональд Трамп намерен не развалить НАТО, а укрепить альянс. С таким мнением в интервью ТАСС выступил посол России в Оттаве Олег Степанов, отметив, что американский лидер планирует заставить Канаду и европейцев больше тратить на свою безопасность.

«Цель американского президента не развалить Североатлантический альянс, а, наоборот, укрепить его. Заставить Канаду и европейцев больше платить за свою безопасность. Вплоть до 5% от ВВП», — сказал дипломат.

Трамп сообщил, что США постараются вернуть Украине как можно больше территорий

Научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила ранее выразил предположение, что Трамп может исключить Финляндию и Швецию из НАТО в рамках мирного соглашения с Россией по Украине.