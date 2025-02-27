Жан-Пьер рассказала, почему Байден не смог баллотироваться на второй срок

Демократическая партия исключила экс-президента США Джо Байдена из повторной борьбы за пост беспрецедентным образом, выдвинув против него «расстрельную команду», что негативно сказалось на выборах. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на встрече политического института Гарварда, трансляцию которой вели организаторы.

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«Я никогда не видела, чтобы партия действовала так, как она сделала. Это ранило. Я была шокирована. Партия была разобщена. Думаю, нам это повредило больше, чем многие понимают», — отметила Жан-Пьер.

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По ее словам, Байден не скрывал своего возраста и физического состояния, при этом он был эффективным президентом и за один срок якобы достиг того, что некоторым не удается за два. Она также упомянула, что дезинформация стала другой серьезной проблемой.

В 2024 году Камала Харрис стала кандидатом на пост главы государства от Демократической партии после того, как Байден принял решение выйти из президентской гонки.

16 января Джо Байден выступил с прощальным обращением к нации. В нем глава Белого дома заявил, что именно его администрация подготовила сделку между Израилем и ХАМАС, а также рассказал, с какими угрозами в настоящее время сталкивается Америка. Кроме того, Байден призвал изменить конституцию страны. При этом уходящий глава государства ни разу не упомянул в своем выступлении Россию, однако отметил, что ему удалось укрепить НАТО и сохранить свободу Украины. О чем еще говорил Байден — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден предложил лишить президентов США иммунитета от наказания.