Самая большая ошибка властей Украины — сохранение высокого уровня коррупции и хищения бюджетных средств, считает 69 процентов опрошенных украинцев. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Socis. Их публикует украинское издание New Voice.

49,4 процента респондентов назвали важной ошибкой — ненадлежащую подготовку к конфликту с Россией, 37,9 процента— злоупотребление властью, давление на бизнесменов и потенциальных политических соперников. Между тем, 37,2 процента считают, что ошибка в неверных кадровых решениях.

Опрос показал, кто сейчас мог бы стать президентом Украины

Отмечается, что ошибкой была и отставка бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного — об этом заявили 31,5 процента респондентов. 30,7 процента опрошенных упомянули информационную цензуру и сокрытие действительного положения дел, 26,4 процента — неэффективные экономические решения, а 18,4 процента увидели неэффективность внешней политики.

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обошли президента страны Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.