Задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, обвиненного в «пророссийских взглядах», стало следствием давления Евросоюза на Румынию с целью предотвратить отклонение от общего курса поддержки Украины. Эксперты видят в этом шаге стремление Брюсселя укрепить контроль над странами-членами и минимизировать риски раскола в условиях растущей геополитической напряжённости, сообщает газета «Взгляд».

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По мнению Владимира Оленченко, старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН, Еврокомиссия через инцидент с Джорджеску демонстрирует попытку «вернуть вес в Европе» на фоне конкуренции с США.

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«Румыния, будучи одной из беднейших стран ЕС и зависимой от брюссельского финансирования, вынуждена жертвовать суверенитетом ради сохранения потока субсидий», — пояснил эксперт.

Вадим Трухачев, доцент РГГУ, акцентирует роль Румынии как ключевого логистического узла для поставок западного оружия ВСУ.

«ЕС и НАТО не могут допустить, чтобы у власти в Бухаресте оказался политик, способный заблокировать военную помощь Киеву. Даже президентское вето на поставки пришлось бы месяцами оспаривать в парламенте, где проевропейские силы не имеют конституционного большинства», — отметил он.

Татьяна Биткова, старший научный сотрудник ИНИОН РАН, называет задержание Джорджеску «классическим румынским политическим театром».

«Смена элит здесь всегда сопровождается громкими жестами. Это способ показать лояльность Брюсселю, особенно перед выборами», — добавила она.

По мнению аналитиков, устранение Джорджеску как конкурента выгодно «системному кандидату», что снижает риски неожиданных поворотов в предвыборной гонке.

26 февраля в Румынии выдали ордер на арест Кэлина Джорджеску. По данным агентства Mediafax, Джорджеску подозревают в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной кампании. В рамках расследования дела в Румынии прошли обыски у людей из окружения политика.

Ранее Джорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней.