Россия и США планируют работать вместе в стратегическом регионе

США и Россия обсуждают возможности экономического сотрудничества в Арктике, включая разведку природных ресурсов и развитие торговых путей. По информации людей, знакомых с ситуацией, эти переговоры находятся на ранней стадии и пока что носят частный характер, пишет Bloomberg.

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«Обе стороны дали понять, что они открыты для деловых предприятий и сотрудничества. Сотрудничество в области разведки энергоресурсов также рассматривается США как цель», — пишет Bloomberg.

WSJ: Россия обладает преимуществом над США и Канадой в Арктике

Тема сотрудничества в Арктике стала актуальной на фоне усилий президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине и возможности прямых переговоров с Россией. Новость о возможном сотрудничестве в Арктике вызвала беспокойство среди европейских союзников и членов НАТО, стремящихся изолировать Россию.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Россия в борьбе за Арктику может получить мощного противника, если США присоединят Гренландию. После 2035 года Арктика станет полем битвы за новую глобализацию, считает политолог Дмитрий Евстафьев.