Трюдо: Канада круглосуточно работает над избеганием тарифов США

Правительство Канады в круглосуточном режиме работает над тем, чтобы США не ввели обещанные президентом Дональдом Трампом тарифы. Об этом заявил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо в Монреале. Его выступление транслировали национальные телеканалы.

"Мы работаем день и ночь с одной единственной целью - избежать введения этих тарифов в следующий вторник (4 марта - прим. ТАСС), <...> мы сделаем все возможное, чтобы избежать введения пошлин", - сказал премьер-министр.

Трюдо добавил, что в случае, если 4 марта Вашингтон все-таки введет обещанные пошлины, Оттава даст "незамедлительный и решительный ответ".

Премьер-министр отметил, что Канада уже добилась значительного прогресса в обеспечении безопасности на границе с США, чего требовала вашингтонская администрация.

3 февраля Трюдо после разговора с Трампом сообщил, что Соединенные Штаты приостановят введение пошлин в отношении Канады на 30 дней. Премьер-министр уточнил, что это стало возможным благодаря тому, что Оттава направит на укрепление границы с США 1,3 млрд канадских долларов (около $900 млн) в том числе для того, чтобы перекрыть потоки поставок наркотического вещества фентанил.

24 февраля Трамп заявил, что администрация США продолжит вводить новые таможенные пошлины в отношении своих торговых партнеров "согласно графику".