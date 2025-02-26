Вучич сделал заявление о поддержке Республики Сербской Боснии и Герцеговины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна поддержит любое решение Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), как бы не развивались события после обвинительного приговора суда в Сараево президенту РС БиГ Милораду Додику. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее суд в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Согласно решению суда, Додик был заочно приговорен к году заключения, а также шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. После этого Додик заявил, что, в ответ на приговор в его отношении, парламент РС БиГ примет закон, запрещающий на территории республики работу судов, прокуратуры, правоохранительных структур и спецслужб Боснии и Герцеговины.

«Это день, когда под нападением оказалось вся Республика Сербская, когда всему сербскому народу попытались сказать, что могут судить без суда, принимать решения вопреки воли нашего народа, без правды и справедливости. Я всегда выступаю за то, чтобы решения, которые мы принимаем, были рациональными, чтобы мы были абсолютно спокойны, терпеливы. Это скажу и сегодня вечером президенту Додику», — заявил Вучич.

Он также подчеркнул, что Сербия всегда будет поддерживать Республику Сербскую, «какое бы решение она ни приняла».

Ранее Додик был заочно приговорен к году тюремного заключения в РС БиГ.