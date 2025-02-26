В Еврокомиссии отреагировали на планы Трампа ввести пошлины на товары из ЕС

Евросоюз в ближайшее время решительно ответит на обещанные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины в 25% на европейские товары. Об этом говорится в распространенном Еврокомиссией (ЕК) заявлении.

"ЕК ответит немедленно и твердо на [американские] таможенные пошлины", - указывается в документе.

ЕК также прокомментировала высказывания Трампа о том, что ЕС "был сформирован, чтобы использовать Соединенные Штаты, и он успешно этим занимался". Брюссель выступил с утверждением, что Евросоюз - это "самый большой рынок в мире", который стал "большой удачей для США".