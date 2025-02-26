Администрация Трампа вводит реестр для иммигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время представить новый онлайн-реестр нелегальных мигрантов, который заставит людей без документов предоставлять личную информацию, иначе им грозят штрафы и арест, сообщает портал oann.com.

По данным иммиграционных служб США, регистрация нелегальных мигрантов, включая несовершеннолетних старше 14 лет, потребует предоставления отпечатков пальцев и домашних адресов. Лица, не имеющие документов и не прошедшие регистрацию, могут быть оштрафованы на сумму до 5 тысяч долларов и приговорены к тюремному заключению сроком до шести месяцев.

По данным The Wall Street Journal, у мигрантов будет 30 дней на то, чтобы предоставить свою личную информацию, как только реестр станет доступен.

Основная инициатива реестра заключается в том, чтобы привлечь внимание к нелегальным иммигрантам, которые не имели взаимодействия с правительством, например, в целях получения убежища или разрешения на работу.

Согласно действующему законодательству США, мигранты, въезжающие в страну нелегально, совершают гражданское правонарушение, а не уголовное, хотя они все равно могут быть задержаны и затем депортированы.