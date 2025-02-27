Трамп призвал уволить генералов, причастных к выводу войск США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что министр обороны Пит Хегсет должен "уволить всех" американских военных генералов, причастных к неудачному выводу войск из Афганистана.

Глава Пентагона сидел слева от Трампа во время заседания кабинета министров в Белом доме, когда репортер спросил о текущем статусе занятости генералов, которым было поручено организовать вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года.

"Я не собираюсь указывать этому человеку, что делать, но я скажу, что если бы у меня было его место, я бы уволил каждого из них, Пит", - ответил Трамп.

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Хегсет отметил, что под его руководством министерство обороны проводит "полное расследование каждого аспекта того, что произошло с неудачным выводом войск из Афганистана, и планирует обеспечить полную ответственность", сообщает The New York Post.

"Очевидно, что мы придерживаемся совершенно иной точки зрения, чем предыдущая администрация", - продолжил министр обороны, отметив выдвижение Трампом кандидатуры генерал-лейтенанта ВВС в отставке Джона Дэна Кейна на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов.

"Будет полная подотчетность", - пообещал Хегсет.

По словам Трампа, он ожидает, что проверка Пентагона приведет к отстранению от должности большинства генералов, участвовавших в хаотичном выводе, в результате которого американские граждане и партнеры США остались в Афганистане без поддержки, было оставлено военное оборудование на миллиарды долларов, а при эвакуации погибли 13 американских военнослужащих.

"Я не вижу большого продвижения по службе в этой группе, - сказал Трамп о военных генералах, участвовавших в выводе войск. - Это было ужасное зрелище". "Мы оставили после себя оборудование на миллиарды, десятки миллиардов долларов. Совершенно новые грузовики", - добавил он.

Президент США заявил, что Афганистан стал "одним из крупнейших продавцов военной техники в мире", получая прибыль от продажи оружия, бронетехники и техники, оставленных администрацией Байдена.