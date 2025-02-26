Принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям приготовили пирожные в Уэльсе. Об этом сообщает People. В рамках визита в Уэльс принц и принцесса Уэльские решили посетить центральный рынок. Пара начала с пекарни The Welsh Cake Shop, где их научили готовить традиционные валлийские пирожные. Принц Уильям пошутил, что после их помощи ей придется продать пирожные за полцены. "Они были обаятельными, дружелюбными и простыми в общении", — заявила хозяйка пекарни. 22 марта 2024 года жена принца Уильяма рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Кейт Миддлтон сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. 9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Кейт Миддлтон отметила, что в настоящее время сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия.