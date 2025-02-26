СМИ рассказали о сложностях, с которыми столкнулся Трамп при подготовке сделки

Американская газета New York Times рассказала о сложностях, с которыми столкнулась команда президента США Дональда Трампа при подготовке сделки по Украине.

Как рассказал изданию анонимный украинский чиновник, команда Трампа пыталась исключить из сделки по ресурсам Украины гарантии безопасности. Впрочем, в более поздних вариантах сделки эти формулировки все же оставили.

«Переговорщики от администрации Трампа <...> упорно пытались исключить фразу о гарантиях безопасности из ранних версий, заявляя, что формулировки выходили далеко за пределы переговоров о правах на минералы», — рассказал он.

Собеседник издания также добавил, что пока не понятно, означает ли добавленная формулировка то, что США поддержат Украину собственными гарантиями безопасности, или же Киеву придется принять у себя военных из стран Европы. New York Times также отмечает, что содержащаяся в документе формулировка «туманна», при этом она не указывает на какие-то конкретные обязательства.