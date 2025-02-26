Трамп объяснил, зачем был создан Евросоюз

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует усилить ввозные пошлины для укрепления американской экономики, а также о том, что считает Евросоюз причиной долгов Соединенных Штатов на миллиарды долларов. Об этом глава Белого дома заявил на первом заседании нового состава правительства в среду.

"Слушайте, давайте будем честны, Европейский Союз был создан для того, чтобы надуть Соединенные Штаты. В этом его предназначение", - приводит его слова телеканал ABC News.

Трамп также подчеркнул, что любые ответные импортные пошлины, которые попытаются ввести в Брюсселе, "не будут работать".

Трамп сделал ряд заявлений по Украине на заседании кабинета министров США

В то же время министр торговли США Говард Латник отметил, что повышение пошлин в отношении Мексики и Канады, которое должно вступить в силу 2 апреля, может быть "поставлено на паузу", если эти страны смогут улучшить ситуацию с контрабандой и доказать это президенту США.