Политолог оценил вероятность Майдана в Румынии из-за ареста Джорджеску

Арест независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску может спровоцировать «майданные» выступления в стране, но только с противоположным знаком. Такое мнение в беседе с «Аргументами и фактами» высказал политолог Федор Лукьянов.

По его словам, сейчас все зависит от реакции избирателей на арест Джорджеску.

«Как показали выборы, у румынского политика есть поддержка, но все же за ним прямо вся страна не стоит. Сначала была отмена выборов, потом вмешательство американское, теперь арест: все это играет на обострение ситуации. Но хватит ли у сторонников Джорджеску потенциала для серьезной дестабилизации?» — сказал Лукьянов.

Он считает, что «самым парадоксальным развитием» событий может стать «что-то наподобие попытки Майдана, но теперь с противоположным знаком». При этом политолог напомнил, что все майданные лидеры всегда рассчитывали на внешнюю моральную и политическую поддержку и это также свойственно Румынии, где сторонники Джорджеску ждут ее от США, а руководство страны — от Евросоюза.

«В общем, необычная ситуация складывается и будет любопытно посмотреть, чем она завершится», — заключил Лукьянов.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Румынии выдвинула шесть обвинения против Джорджеску. В частности, его обвинили в действиях против конституционного порядка, создании антисемитской организации и военных преступлениях. Джорджеску грозит до 20 лет тюрьмы.