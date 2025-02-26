Трамп сделал ряд заявлений по Украине на заседании кабинета министров США

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений, касающихся конфликта на Украине.

Во время своего первого заседания кабинета министров Трамп заявил, что Украина «может забыть» о членстве в НАТО. По его словам, этого не случится, поскольку «весь конфликт начался из-за этого».

«Я могу сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось», — заявил он.

При этом Трамп добавил, что рассчитывает на успешное соглашение с президентом России Владимиром Путиным. Впрочем, он также подчеркнул, что сделка еще может сорваться, к тому же, все еще не ясно, когда она будет заключена.

Трамп также заявил, что в рамках сделки Путину тоже придется идти на уступки. При этом Трамп еще раз выразил уверенность, что конфликт может закончиться «благодаря его победе на выборах».

«Ему придется. И я думаю, что благодаря тому, что мы победили, этот конфликт подойдет к концу», — считает он.

Кроме того, Трамп также назвал Путина «умным и хитрым» человеком.

«Он очень умный человек, очень хитрый», — считает президент США.

Говоря об утраченных Украиной территориях, Трамп заявил, что будет стремиться вернуть Киеву «как можно больше». О каких конкретно территориях идет речь, Трамп не уточнил, однако американский президент подчеркнул, что хочет заключить такую сделку, которая будет максимально выгодна всем сторонам.

«Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», — рассказал он.

Помимо этого, Трамп также поддержал инициативу Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на территории Украины. При этом он добавил, что США не будут брать на себя никаких обязательств по обеспечению безопасности Украины.

«Я знаю, что Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев, и я думаю, что это хорошая идея. <...> Мы поручим это Европе, потому что Украина — это их сосед», — сказал он.

При этом Трамп также заявил, что вопрос размещения миротворцев на Украине является «самым легким».

«Вопрос послевоенного размещения миротворцев на Украине решить легче всего, а самой сложной частью переговоров по Украине остается заключение сделки о мире. <...> Позвольте мне сперва заключить мир. Все остальное решить будет значительно проще», — заявил он.

В своем выступлении Трамп также затронул тему антироссийских санкций. По его словам, в данный момент его администрация не работает над снятием санкций с России.