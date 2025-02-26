Киев утвердил решение о подписании с США договора по ископаемым

Правительство Украины утвердило решение, открывающее путь к подписанию соглашения с США о разработке полезных ископаемых. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что соглашение было улучшено и теперь оно не предполагает передачу в собственность недр Украины ни США, ни кому-либо другому. Шмыгаль добавил, что Киев намерен вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих ресурсных активов и инвестировать эти средства исключительно в проекты восстановления страны.

«Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда восстановления», — написал он.

Премьер уточнил, что управлять фондом будут обе страны. Также, по словам Шмыгаля, соглашение включает в себя обязательства Киева по евроинтеграции.