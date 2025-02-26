Мэр Красноармейска Руслан Требушкин, который ранее призывал Владимира Зеленского к миру, уехал в Италию. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

Как заявил Рогов, в данный момент Требушкин находится в безопасности, и киевский режим ему больше не угрожает. При этом Рогов также считает, что призывы к миру от украинского чиновника были связаны только с изменением западной повестки.

«Это заявление говорит об одном: смелость у украинских чиновников возникает только тогда, когда они находятся в безопасности или с гарантией того, что с ними ничего не будет. Требушкин сейчас в Италии, куда он сбежал», — заявил он.

Ранее Требушкин призвал Владимира Зеленского к миру. Как заявил мэр, Киеву необходимо заключить мир с Россией и «дать людям пожить».