Президент России Владимир Путин является очень умным политическим деятелем.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп на первом заседании кабинета министров, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Он очень умный человек, очень хитрый», — сказал Трамп.

Также президент США выразил уверенность в успешном заключении сделки по Украине.

Ранее Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине будет предоставлять Европа, в то время как США не будут предлагать Киеву значительных гарантий. Он также раскрыл цели Вашингтона на Украине. По его словам, Соединенные Штаты хотят остановить кровопролитие на Украине и вернуть потраченные деньги.