Президент США Дональд Трамп не планирует отменять санкции против России. Он отметил, что желает дождаться заключения соглашения с Москвой.

«Нет», — заявил Трамп в ответ на вопрос о возможном снятии санкций с РФ.

Его слова передает NBC News. Он добавил, что сначала желает заключить соглашение с Россией.

Трамп заявил, что Путину надо пойти на уступки по Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что может снять санкции с России в будущем, но сейчас этого не планируется. Он отметил, что переговоры с Москвой идут хорошо и контакты продолжаются.