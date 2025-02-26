Трамп заявил, что Путину надо пойти на уступки по Украине

Глава США Дональд Трамп заявил, что президенту России Владимиру Путину надо пойти на уступки по Украине. Такое резкое высказывание он сделал во время первой встречи со своей администрацией в Белом доме.

«Путину придется пойти на уступки» для достижения сделки по Украине», — заявил Дональд Трамп.

Трансляция встречи велась в соцсети Х. При этом Трамп назвал Путина крайне умным человеком.

При этом Путин ранее не раз давал понять, что Россия не пойдет на уступки, чтобы решить украинский вопрос. Это касается и территорий. Опрошенные аналитики URA.RU говорят: Россия не пойдет на поводу ни у США, ни у Европы, ни тем более у Украины и

Трамп: США вернут вложенные в Украину $350 млрд

Путин отмечал, что СВО началась потому, что Украина крайне активно хотела вступить в НАТО. Но сегодня Трамп сообщил, что Киеву стоит навсегда забыть про альянс.