Economist: Зеленский отказывается от соглашения с США по металлам без гарантий

Владимир Зеленский не намерен подписывать экономическое соглашение с США после рамочной сделки по редкоземельным металлам без включения в него широких гарантий безопасности, сообщает журнал Economist со ссылкой на источник.

Как уточняет источник в правительстве, знакомый с ходом переговоров, рамочная сделка по металлам не предполагает ратификацию в Верховной раде, а для второго, более полного соглашения это потребуется.

В рамочном соглашении о совместной добыче минеральных ресурсов, которое планируют подписать Киев и Вашингтон, говорится о намерении двух сторон создать совместный инвестиционный фонд для Украины. Предполагается, что Киев будет передавать фонду 50% дохода от ресурсных правительственных проектов.

Ранее стало известно, что правящая партия Украины «Слуга народа» отклонила инициативу оппозиции о вызове членов правительства в Верховную раду для обсуждения соглашения о недрах с администрацией президента США Дональда Трампа.

Накануне на Украине опубликовали проект сделки с США по редкоземельным металлам. Текст документа не включает гарантий безопасности от США, о которых просил Зеленский.