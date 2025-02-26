Орбан раскритиковал приговор президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал в соцсети Х судебный процесс против президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика «охотой на ведьм».

«Политическая охота на ведьм против президента Милорада Додика — печальный пример превращения правовой системы в оружие, направленное на демократически избранного лидера», — написал венгерский политик.

По словам Орбана, это не способствует сохранению стабильности на Западных Балканах.

26 февраля суд Боснии и Герцеговины в Сараево признал президента Республики Сербской (РС БиГ) Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.

После вынесения обвинительного приговора с Додиком связались Орбан и президент Сербии Александр Вучич, которые выразили ему свою поддержку. В ходе телефонного разговора президент РС БиГ попросил сербского лидера приехать сегодня вечером в Баня-Луку.