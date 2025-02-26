Опрос показал, кто сейчас мог бы стать президентом Украины

Если бы сейчас на Украине прошли президентские выборы, то лидером первого тура стал бы бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Socis, передает РИА Новости.

Согласно его результату, за Залужного готовы проголосовать 27,2% респондентов. Владимир Зеленский бы набрал всего 15,9% голосов и занял второе место. Во втором туре президентских выборов Залужный получил бы 74,9% против 25,1% у Зеленского.

Уровень доверия к Залужному, согласно результатам опроса, составляет 73,7%, к главе Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову* — 51,3%, а к Зеленскому всего 39,6% (57% украинцев ему не доверяют). На четвертом месте находится бывший президент Украины Петр Порошенко* (21,8%).

Опрос проводился с 3 по 9 февраля 2025 года методом интервью с использованием планшетов. Его участниками стали 2000 респондентов старше 18 лет на подконтрольных ВСУ территориях.

*лица, внесенные Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов