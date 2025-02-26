США рассчитывают в результате заключения сделки по минералам получить обратно выделенные Украине $350 млрд и заработать еще больше в будущем. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на первом заседании своего кабинета.

"Как вы знаете, мы вложили, вероятно, $350 млрд, а Европа <…> - $100 млрд. И это большая разница", - сказал он. "Предыдущая администрация [США] поставила нас в очень сложное положение, но мы смогли заключить сделку, в результате которой мы заберем свои деньги обратно и получим много денег в будущем", - добавил президент США.

"И я думаю, что это правильно, потому что у нас есть налогоплательщики, которые не должны платить по счетам, они не должны платить больше, чем платят европейцы. Так что всё получилось. Мы довольны этим", - резюмировал Трамп.

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25 февраля Трамп допустил, что Владимир Зеленский может приехать в Вашингтон 28 февраля, чтобы подписать это соглашение. Сам Зеленский отказывался подписывать документ, несмотря на заявленную готовность к сделке. Он отмечал, что в предложенном Киеву варианте отсутствовали гарантии безопасности. 23 февраля Зеленский заявлял, что не хочет подписывать соглашение, так как за него будут расплачиваться 10 поколений украинцев.