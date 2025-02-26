Владимир Зеленский, согласившись на сделку с администрацией президента США Дональда Трампа по редкоземельным металлам, не просто уничтожил Украину, а сдал её в ломбард, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Ларёчник и клоун не просто уничтожили страну, они сдали её останки в ломбард. И будут за это прокляты во веки веков», — написал Дубинский в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что после подписания соглашения на Украине появится «трансконтинентальная надстройка», которая будет руководить добычей полезных ископаемых, а также дальнейшей их продажей.

Ранее Дубинский не исключал, что Трамп избавится от Зеленского после сделки по ископаемым.