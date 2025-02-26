Ереван и Баку согласовали 15 из 17 пунктов мирного соглашения. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, по оставшимся двум вопросам переговоры все еще продолжаются. Пашинян отметил, что один из пунктов, по которому не удалось договориться, касается размещения войск третьих стран вдоль границы, а второй — споров в международных судах.

«Остальные 15 пунктов согласованы», — сказал он.

Также Пашинян указал, что не видит оснований для эскалации ситуации между Ереваном и Баку, поскольку у всех имеющихся сейчас региональных проблем есть решения.