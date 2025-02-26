В Варшаве по делу об убийствах пожилых людей задержали гражданина Украины

По Варшаве прокатилась волна убийств пожилых людей, в общей сложности погибли четыре человека. По делу задержаны граждане Украины и Польши. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Убийства произошли в течение девяти дней в ряде районов польской столицы.

«Полиция задержала уже второго человека в связи со смертью пожилых людей в Варшаве. Она также связала с этим делом четвертую жертву, тело которой было найдено полторы недели назад», — пояснил источник.

По его данным, мотивы и действия преступников во всех случаях были очень похожи. В частности, всех жертв ограбили.

Среди погибших оказалась 80-летняя женщина. Преступник проник в ее квартиру в Старом городе, похитил картины, два ноутбука, два телефона, украшения, фигурку из слоновой кости и банковские карты.

Одной из жертв удалось спастись. Грабитель связал 73-летнюю женщину, заставил позвонить в банк, чтобы получить доступ к ее счету.

Сотрудница банка во время разговора заподозрила неладное и вызвала полицию. Когда стражи порядка постучали в дверь, нападавший выпрыгнул в окно со второго этажа. Силовикам все же удалось его задержать.