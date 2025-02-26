Трамп анонсировал визит Зеленского в Вашингтон для подписания сделки

Президент США Дональд Трамп назвал дату встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля. Во время этой встречи будет подписано соглашение о природных ресурсах Украины.

«Он прибудет в пятницу. Теперь это подтверждено, и мы подпишем соглашение, которое будет очень важным. Я хочу поблагодарить Говарда (министра торговли США Говарда Латника — прим. ред.) и Скотта (министра финансов США Скотта Бессента — прим.ред.) за проделанную работу – они действительно сделали потрясающую работу, и это соглашение будет касаться редкоземельных металлов и других вещей», — заявил Трамп.

Президент США также добавил, что Белый дом уже потратил около 350 миллиардов долларов в поддержку Украины. При этом страны Европы, по его словам, Потратили на это только 100 миллиардов долларов. Как уточнил Трамп, сделка по природным ресурсам Украины позволит США вернуть эти деньги, и даже получить доходы в будущем.