Политолог Ткаченко: Стармеру важно отдать поклон Трампу

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко прокомментировал предстоящую встречу премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа.

«Дело в том, что Стармеру важно отдать поклон Трампу. Если всё сложится удачно для Лондона, тогда британские политики будут диктовать Европе условия», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, в этой связи можно говорить о некоем соперничестве Стармера с президентом Франции Эммануэлем Макроном за лидерство на континенте, причём аргументов в пользу второго было больше, но ничего у президента Франции при этом не вышло.

«Нынешнее поколение европейских лидеров не умеет играть в дипломатию», — добавил Ткаченко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер положительно оценили роль Трампа в урегулировании украинского конфликта.